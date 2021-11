SOCIAL | Buon compleanno a Roberto Mancini: gli auguri della Lega Serie A – FOTO

Oggi non è un giorno come gli altri per Roberto Mancini: il tecnico della Nazionale campione d’Europa ad Euro 2020 compie gli anni. L’ex calciatore ed allenatore della Lazio spegne infatti 56 candeline. Puntuali sui social sono arrivati gli auguri della Lega Serie A, che ha scritto: “Buon compleanno Mancio!“.

