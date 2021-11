SOCIAL | La Lazio celebra il numero di Milinkovic con la Lokomotiv: “Skill a cinque stelle per Sergej” – VIDEO

La Lazio esce vittoriosa dalla trasferta russa di giovedì con la Lokomotiv Mosca. imponendosi con un netto 3-0 che permette di avanzare in classifica nel proprio girone di Europa League. La squadra di Sarri ha vinto e convinto, esprimendo un buon gioco ed esaltatosi anche nel finale con belle giocate. Tra queste, quella di Milinkovic Savic, subentrato nel secondo tempo al posto di Luis Alberto. Il serbo ha messo in campo la solita qualità in mezzo al campo, a suon di numeri e tocchi sopraffini. La Lazio ha voluto omaggiare uno dei suoi numeri contro la Lokomotiv sui proprio profili social definendolo: “Una skill a cinque stelle”.

Questo il video postato dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

