SOCIAL | La Lazio parte di nuovo, ecco la partenza per Napoli- VIDEO

Nemmeno il tempo di arrivare, che la Lazio è già pronta a ripartire. Con un solo allenamento sulle gambe, gli uomini di mister Sarri partono per Napoli. Domani infatti alle 20:45 al Maradona la Lazio affronterà la Capolista Napoli, per cercare di portare via punti preziosi per la zona Europea.

Ecco il video:

