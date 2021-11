GdS | Mertens-Immobile, un tesoro da 300 gol

Che sfida in Napoli–Lazio: il belga sostituisce Osimhen, l’azzurro è il faro di Sarri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, trecento testimonianze di fedeltà alla propria maglia. I Ciro d’Italia sono gli idoli di Napoli e Lazio: il belga ha segnato 137 gol in azzurro, l’italiano 163 in biancoceleste. Stasera i riflettori saranno puntati su di loro anche in un’ottica diversa. Il recupero di Immobile ridà certezze e riferimenti precisi alla squadra di Maurizio Sarri; invece, il Napoli di Luciano Spalletti cerca nuovi equilibri nella fase offensiva senza Osimhen. Immobile, nei confronti della formazione partenopea, ha a lungo avuto una sorta di timore reverenziale, al punto di averle segnato soltanto un gol (con il Genoa) fino a tre anni fa. Il «blocco» è caduto clamorosamente nelle ultime tre stagioni, nel corso delle quali ha segnato al Napoli ogni volta che l’ha affrontato (6 gol in altrettante partite). Oggi Ciro proverà ad allungare la serie, anche per non perdere contatto da Vlahovic, che ieri ha segnato l’11° gol e lo ha momentaneamente staccato in vetta alla classifica cannonieri.

