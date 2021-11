La Repubblica | Da Sarri a Reina, stasera a Napoli la carica degli ex: “tabù da sfatare”

Il Napoli, anche senza gli infortunati Osimhen e Anguissa, mette paura.

Come riportato da La Repubblica, stasera la Lazio proverà a giocarsi tutte le possibilità con l’armata degli ex: Reina, Hysaj e Sarri. In occasione dell’anniversario sulla scomparsa di Maradona, previsto prima della gara un omaggio. Sul capitolo portieri, Strakosha ha un contratto in scadenza e la Lazio si sta guardando intorno: in Inghilterra assicurano che il Chelsea abbia aperto al prestito di Kepa (27 anni); già accostato alla società biancoceleste, il giocatore ha lavorato con Sarri e può tornare d’attualità.

