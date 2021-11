LIVE | NAPOLI-LAZIO 3-0 (7′ Zielinski, 9′, 29′ Mertens)

La Lazio arriva al Maradona per riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juventus, allo stesso modo il Napoli deve vincere soprattutto per arrivare in vetta alla classifica e rimanere in solitaria, dopo la sconfitta del Milan e la vittoria dell’Inter, ormai a -1.

1′ – PARTITI! Inizia la partita al Maradona, calcio d’inizio battuto dai biancocelesti.

3′ – Patric ferma in modo irregolare Insigne: punizione per il Napoli

7′ – Gol del Napoli: azione confusa in area con una serie di rimpalli, la palla finisce sui piedi di Zielinski che gonfia la rete.

9′ – Raddoppio del Napoli. Assist di Insigne per Mertens che, dopo una finta su Patric, la mette in rete.

13′ – Ammonito Luiz Felipe per un fallo su Fabian Ruiz. Salterà la gara contro l’Udinese.

19′ – Ci prova Lozano da fuori area, ma la palla finisce alta

21′ – Azione in solitaria di Immobile, deviata con il piede da Ospina sul primo palo

24′ – Cross di Insigne per un inserimento di Lozano, Hysaj lo anticipa permettendo a Reina di bloccare la palla sul primo palo.

26′ – Tiro potente di Luis Alberto su cross di Milinkovic deviato da Ospina in calcio d’angolo

26′ – Colpo di testa di Acerbi finito sulla traversa

29′ – Terzo gol del Napoli, Mertens da fuori area

35′ – Ammonito Patric dopo un battibecco con Insigne

38′ – Gioco fermo per controllare le condizioni di Di Lorenzo a terra dopo un contrasto

45′ – Concesso un minuto di recupero

45+1′ – Fine primo tempo

45′ – Comincia il secondo tempo, dentro Lazzari, fuori Patric

55′ – Secondo cambio per la Lazio: fuori Felipe Anderson, dentro Zaccagni

58′ – Vicino il quarto gol del Napoli, Reina fa un miracolo su tiro di Mario Rui

60′ – Ammonizione per Cataldi

61′ – Terzo cambio: fuori Milinkovic, dentro Basic

64′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Mertens e Lozano, dentro Petagna e Elmas

