Napoli-Lazio, Insigne: “Ci siamo divertiti oggi in campo. Sarri? Con lui abbiamo svolto un grande percorso” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato nel post partita dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio per 4-0.

Queste le sue parole a DAZN:

“Quello che conta è divertirsi in campo, prima del risultato, e oggi allo abbiamo fatto. Solo così si possono ottenere prestazioni come quelle di questa sera. Martens lo conosco da anni, è un grande attaccante e l’ha dimostrato. Anche se manca Osimhen possiamo stare tranquilli con lui, soprattuto se continua con altre prestazioni del genere. Sarri? Con lui abbiamo svolto un grande percorso e ci è mancato poco per ottenere un grande risultato. Spalletti è arrivato e ha portato altre idee di gioco. Quello che vogliamo è giocarcela sempre, dimostrando di essere un grande squadra. Abbiamo maggiore consapevolezza e stiamo colmando quel piccolo gap che ci manca per il grande salto. Ora dobbiamo pensare a recuperare le energie e pensare al Sassuolo, che oggi ha fatto una grande partita con il Milan. Non sarà facile. Rinnovo? Il mio procuratore sta parlando con la società. Io sto sereno e penso solo a giocare.”

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images



Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: