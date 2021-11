Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Archiviata la gelida trasferta in terra russa, la Lazio si butta di nuovo sul campionato. Questa sera infatti, i ragazzi di Sarri affronteranno il Napoli capolista al Maradona, nel match che chiude la 14° giornata di campionato.

Sarri affronta il suo passato, con la certezza Immobile recuperato e con Milinkovic e Cataldi al centro del campo. Davanti dovrebbe giocare ancora Felipe Anderson, nonostante il periodo no del brasiliano. Confermato Pedro, nel suo momento migliore. Dietro scelte obbligate per il tecnico toscano, Marusic si è negativizzato, ma non farà parte della gara, al centro confermata la coppia Acerbi Felipe e sugli esterni Lazzari e il grande ex Hysai.

Scelte obbligate anche per Spalletti che si trova costretto a rinunciare a Osimhen dopo il terribile scontro con Skriniar e ad Anguissa, ma recupera Insigne e Ruiz. Dietro ancora Koulibaly e Rrahmani. Davanti Insigne con Lozano e Mertens.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário rui; Demme, Ruiz, Zielinski; Mertens, Petagna, Lozano

All. Spalletti

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

All. Sarri

