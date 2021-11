Napoli-Lazio, scontri nel pre-partita: assaltato bus dei tifosi biancocelesti

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, prima della partita tra Napoli e Lazio, dei tifosi napoletani hanno assaltato il bus dove viaggiavano alcuni tifosi biancocelesti, che era scortato dalla polizia. Gli scontri si sono verificati in via Terracina, vicino lo stadio Maradona. Il bilancio è di tre feriti, due tifosi, trasportati all’Ospedale San Paolo, e un poliziotto. In seguito, la polizia ha sequestrato anche numerose mazze.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: