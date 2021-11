Napoli-Lazio, Spalletti: “Oggi tanta roba, difficile trovare un giocatore sotto tono. I biancocelesti hanno fatto fatica” – FOTO

Al termine dell’incontro tra Napoli e Lazio vinto dai partenopei per 4-0, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZn per analizzare la sfida.

Queste le sue parole:

“Quella di oggi la nostra miglior partita, venivamo da due sconfitte ed era importante oggi riprenderci soprattutto contro una grande come la Lazio. Mertens ci mette sempre qualità in fase di finalizzazione, ma oggi sarebbe riduttivo andare ad elogiare solo lui. Tutta la squadra ha giocato una grande partita, da Lobotka a Insigne fino a Zielinski, nessuno è stato sotto di livello. Gli attaccanti si sono sempre ritagliati grandi spazi attaccando le difficoltà geometriche della Lazio. I biancocelesti hanno fatto fatica ad imporsi, abbiamo provato in tutti i modi a limitare una possibile reazione che avrebbe potuto rimetterli in partita, e ci siamo riusciti. Oggi noi veramente tanta roba. Nella mia carriera ho trovato spesso situazioni in cui i calciatori non vedono l’ora di terminare la gara per vedere il risultato. Oggi invece i giocatori avevano voglia di stare in campo e di divertirsi, senza accettare la mediocrità. Noi non giochiamo per aver paura, ma godendocele fino al 90esimo come abbiamo fatto oggi. Quelli come oggi sono momenti che poi si ricorderanno e rimaranno dentro, in quanto esaltano le qualità personali. Se la partita l’avesse vinta la Lazio, gli avremmo fatto i compimenti. Stasera finalmente sembrava di giocare in casa, il pubblico è tornato a pieno e in festa e noi ne siamo contenti. I napoletano sono molto sentimentali, e l’importante quindi è dare felicità a queste persone”

