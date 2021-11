Sabato 4 dicembre Open day della Fondazione SS Lazio 1900

Sabato 4 novembre dalle 11 alle 14 è in programma in Piazza Della Libertà l’Open day della Fondazione SS Lazio 1900. Sarà possibile conoscere la fondazione stessa e i vari progetti con cui ha a che fare. Questa è nata a 100 anni dalla fondazione dell’ente morale (1921-2021) e intende operare in 3 ambiti: promozione di stili di vita salutari e di inclusione nello sport, progetti di sostegno ai bisognosi e recupero aree disagiate e infine progetti di promozione della storia e della memoria della Lazio. Diverse sono le attività già realizzate dalla fondazione. Ricordiamo il sostegno alla SS Lazio per le attività di promozione, il seminario in ricordo di Mario Pennacchia, con il Corriere dello Sport, e l’inaugurazione del murale contro la violenza dedicato a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri. Molti sono i soggetti di lustro che hanno aderito alla fondazione: tra questi Pino Insegno, Anna Falchi, Nicola Pietrangeli e Suor Paola.

