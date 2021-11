SERIE A | Napoli-Lazio, i convocati azzurri di mister Spalletti | FOTO

Dopo gli impegni in Europa League, entrambe nella città russa di Mosca, per Napoli e Lazio è arrivato il giorno del big match. Questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Lazio, gara che chiuderà il 14esimo turno di Serie A. In vista del match contro i biancocelesti, in programma alle 20:45, ecco la lista dei 20 calciatori azzurri convocati da mister Luciano Spalletti:

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella;

DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani;

CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Mertens, Petagna.

