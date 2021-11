GIUDICE SPORTIVO | Luiz Felipe salta l’Udinese, Cataldi entra in diffida. Doppia ammenda per la Lazio | FOTO

Con il 4-0 del Napoli sulla Lazio si è chiusa la 14° giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo, come di consueto dopo la conclusione di ogni giornata di campionato, ha assunto le proprie decisioni i base ai fatti accaduti nelle dieci gare di giornata.

In casa Lazio, dopo il giallo ricevuto al 13° del primo tempo, è confermata la squalifica per il difensore Luiz Felipe. Già diffidato, il classe ’97 è stato squalificato per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Inoltre Danilo Cataldi, ammonito nella ripresa, è arrivato alla quarta sanzione e quindi entra in diffida. Per concludere anche altri due calciatori biancocelesti sono stati sanzionati con il cartellino giallo: Patric è arrivato alla seconda sanzione, mentre Mattia Zaccagni alla prima.

Infine, la società biancoceleste ha ricevuto anche due ammende, una da 10 mila euro ed una da 3. Di seguito le motivazioni:

10.000,00€, “per avere intonato ripetutamente, circa la totalità dei suoi sostenitori assiepati nel settore ospiti, cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati, rispettivamente, sotto il settore ospiti (adiacente Curva A), sotto il settore della Curva B e in posizione mediana tra le due panchine”.

3.000,00€, “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un bengala”.

