Dieci minuti da incubo e il sogno di spezzare il tabù Napoli svanisce. Dopo 29’ minuti, poi, ecco il 3-0. La Lazio accusa la pressione, troppo rinunciataria, passiva, messa male in campo. Le attenuanti ci sarebbero, come il viaggio infinito di ritorno da Mosca e le sole 48h per preparare la partita, ma sotto il lato dell’approccio alla partita avrebbe dovuto fare di più. Lotito è infuriato con i suoi giocatori. Sarri non trova una ragione. Immobile e Acerbi chiedono scusa sotto il settore ospiti; i tifosi rispondono: “tirate fuori gli attributi”. A Napoli la Lazio non vince dal 31 maggio 2015 e nelle ultime dieci sfide ha incassato 33 gol. Ieri è andato in scena l’ultimo scontro diretto del girone di andata, ma ormai non ci sono più partite facili sulla carta: Udinese giovedì in casa, poi Samp e Sassuolo fuori, Genoa in casa e Venezia fuori prima di Natale. Dicembre è pieno: il 9 ci sarà la gara decisiva contro il Galatasaray che vale il primo posto nel girone di Europa League e quindi permette di evitare i 16esimi contro una squadra proveniente dalla Champions. La Lazio avrà bisogno dell’aiuto dei suoi tifosi, sperando che i prezzi siano modici. Sui social i post in merito sono tantissimi, come riguardo alla mancata campagna abbonamenti. Lo riporta La Repubblica.

