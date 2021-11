Bobo Vieri: “La Lazio non giocherà mai come il Napoli di Sarri, i frutti si vedranno a febbraio”

L’ex giocatore biancoceleste Bobo Vieri, ha parlato alla sua trasmissione “Bobo Tv” in onda su Twitch della gara di ieri tra Napoli e Lazio, che ha visto uscire vittoriosi i partenpei per 4-0. Il bomber si è soffermato principalmente nell’analizzare il lavoro di Maurizio Sarri sulla sua squadra.

Queste le sue parole:

“La Lazio di Sarri si vedrà a febbraio. Per ora non si è visto niente. Avevamo in mente il Napoli di Sarri, ma la Lazio non giocherà mai come giocava quel Napoli. Fa fatica, sono settimi in campionato. Aspettiamo febbraio, marzo, ma non li vedo bene. Ci aspettavamo una Lazio più bella, ma cambiare completamente gioco è difficilissimo e ci vuole tempo. Alla Juventus perché non è andato bene? Perché si incaponiva dalla mattina alla sera con i suoi schemi. Posso dirla anche in maniera diversa, ma il succo è quello”.

