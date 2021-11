CdS | Un’ora di confronto: la Lazio sotto torchio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il ko di Napoli ha fatto sì che il tecnico affrontasse i suoi giocatori. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, ieri mattina c’è stata l’ennesima riunione tra l’allenatore ed i ragazzi: per il tecnico serve una rieducazione mentale. Si ripetono così le riunioni psicanalitiche, l’ultima andata in scena appunto ieri: un’ora di confronto iniziata con l’analisi video della disfatta di domenica sera e proseguita posticipando la seduta d’allenamento alle 11,30. Il mister ha puntato il dito contro la debolezza mentale, aspetto quindi che conta di migliorare già a partire dall’impegno infrasettimanale in programma con l’Udinese all’Olimpico.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: