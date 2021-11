Comunicato ufficiale dell’ESTAC: cori razzisti provenienti dai tifosi dell’Olympique Marsiglia

Dopo aver visionato le immagini della partita tra Olympique Marsiglia e ESTAC Troyes, questo è venuto a conoscenza di commenti razzisti ai danni del giocatore Hyun-Jun SUK. Il club, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, condanna fermamente ogni forma di razzismo o xenofobia: “L’ESTAC è venuto a conoscenza, dopo aver visionato le immagini dell’incontro tra l’avversario all’Olympique de Marseille, di commenti razzisti contro il suo attaccante Hyun-Jun SUK. Se è assolutamente fuori discussione far eco alle parole captate dai microfoni di Amazon Prime questa domenica, queste parole sono semplicemente inaccettabili e arrivano a deturpare una disciplina, il calcio, essenzialmente multicolore e multiculturale. Il club condanna fermamente ogni forma di razzismo o xenofobia. L’ESTAC sostiene tutte le iniziative intraprese per combattere questo flagello. Il club sosterrà e sosterrà il giocatore in qualsiasi azione desideri intraprendere“.

