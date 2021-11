FORMELLO | Dopo la sconfitta di Napoli ora testa all’Udinese: assenti Luiz Felipe e Marusic

Dopo il pesante ko al “Diego Armando Maradona” di Napoli, la Lazio si prepara a scendere in campo di nuovo. Il calendario di Serie A non permette infatti stop ai biancocelesti, che nel turno infrasettimanale troveranno di fronte l’Udinese. Nel match dell’Olimpico di giovedì che chiuderà la quindicesima giornata di campionato, si sfideranno Maurizio Sarri e Luca Gotti. Nell’odierna seduta di allenamento andata in scena nella consueta cornice del Centro Sportivo di Formello, non hanno preso parte Luiz Felipe, squalificato per somma di ammonizioni dopo il giallo rimediato nell’ultima partita, Adam Marusic, e Luka Romero, che si è allenato con la Primavera di Alessandro Calori (domani in campo nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus in trasferta). L’allenamento ha previsto un torello generale, seguito da un lavoro atletico ad alta intensità a cui non hanno partecipato Immobile, Cataldi, Pedro, Luis Alberto, Acerbi e Hysaj. Quest’ultimi hanno svolto infatti un differenziato con mobilità articolare, skip e allunghi. La seduta poi è proseguita con azioni, cross e tiri in porta, in cui Cataldi, Luis Alberto, Acerbi e Hysaj, non hanno preso parte concentrandosi sul calcio-tennis. Immobile e Pedro invece sono rientrati direttamente negli spogliatoi. Allenamento terminato con la solita partitella di rito tra due squadre.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: