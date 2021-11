GdS | La Lazio si è bloccata: sfuriata di Lotito con la squadra a Formello

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il gioco della Lazio ancora non decolla: i biancocelesti alternano prestazioni come quelle contro la Roma e l’Inter, a gare come quella di Napoli. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la difesa è in tilt e fuori casa emergono problemi, inoltre il 4-3-3 non dà certezze a centrocampo, così i biancocelesti non riescono a raggiungere la tanto attesa quotidianità. Ieri l’allenatore ha chiamato a rapporto la squadra per un confronto e non è mancata la sfuriata di Lotito: il patron ha sfogato tutta la sua delusione anche per il modo in cui è arrivata la sconfitta, ma allo stesso tempo ha caricato la squadra in attesa di un riscatto già a partire dall’impegno infrasettimanale contro l’Udinese. A seguire, il presidente ha avuto un colloquio di mezz’ora con mister Sarri, al quale ha ribadito la sua fiducia con lo stesso tecnico che ha ripetuto la sua intenzione di voler rinnovare.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: