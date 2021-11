Torino, lesione muscolare per Belotti: ecco quanto starà fuori

Per Andrea Belotti il 2021 termina in anticipo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare che costringerà l’attaccante granata a rimanere fuori per almeno due mesi. Per la precisione si tratta di una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro, rimediata nel match contro la Roma, in cui il Torino è uscito sconfitto per 1-0. A comunicarlo è stato il club granata attraverso il comunicato. Nel report medico si legge: “Nuovi esami strumentali per Andrea Belotti. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: