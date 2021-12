CdS | Lazio-Botheim, c’è un patto per gennaio

La Lazio pensa alla sessione invernale di mercato per rinforzare la rosa, prima della rivoluzione estiva. Uno dei nomi terminati sul taccuino del ds Tare è quello di Botheim del Bodø/Glimt. Come riporta il Corriere dello Sport, il centravanti è opzionato dai biancocelesti ma prima deve partire Muriqi: il club laziale è in pole nelle sue preferenze e il giocatore. E’ in scadenza nel dicembre 2022, ha 21 anni e sogna il grande salto. C’è stato un sondaggio ad inizio novembre e poi i contatti sono proseguiti nelle settimane successive: si considera bloccato. Accostato anche il nome di Sesko del Salisburgo ai capitolini ma forse è troppo giovane per il progetto Lazio (18 anni).

