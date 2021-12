CdS | Primavera, c’è Juve-Lazio: Calori oggi può schierare Romero

Oggi in campo la Lazio Primavera che sfiderà in Coppa Italia la Juventus dell’ex tecnico biancoceleste Bonatti. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Calori tenta il colpaccio negli ottavi con Lika Romero tra i convocati: prima chiamata in trasferta per l’argentino che fino ad ora era stato chiamato in causa due volte, sempre al Fersini e in campionato. Il classe 2004 non ha ancora lasciato il segno con le baby aquile e proverà a farlo nella difficile sfida di oggi, in programma alle 11,00.

