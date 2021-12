Coppa Italia Primavera| La Lazio fa visita alla Juventus per rialzarsi: assalto ai quarti di finale

La Lazio affronterà quest’oggi una gara di fondamentale importanza sia per i risvolti della stagione che per rialzarsi dall’ultima pesante sconfitta in casa contro il Benevento: gli ottavi di Coppa Italia contro la Juventus. Una gara in cui i ragazzi di mister Calori dovranno dimostrare la crescita graduale che la squadra ha avuto fino a questo momento della stagione, ultima gara ovviamente esclusa.

Juventus

I bianconeri arrivano alla sfida dopo un punto nelle ultime due partite in campionato: sconfitta pesante in casa del Milan, squadra che quest’anno sta faticando più del solito, e pareggio con la Roma fermamente prima in classifica. Un andamento particolare quello della Juventus, squadra che quest’oggi rappresenta un ostacolo non da niente. Il divario tra le due squadre a prima vista è evidente, considerando le due differenti serie in cui si trovano. Ma il buon andazzo che sta prendendo la squadra di Alessandro Calori pone una maggior curiosità nel cercare di capire quale veste avrà il match.

Lazio

I biancocelesti arrivano alla gara dopo una sconfitta in casa contro il Benevento che rischia di complicare il percorso dei capitolini, considerando il sorpasso del Cesena che ha giocato anche una partita in meno. Da monitorare anche gli assenti, ben 6. A questi si è aggiunta anche quella di Romano Floriani, che ha accusato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a uscire nell’ultima gara di campionato.

Probabile formazione:

Lazio (4-3-1-2): Furlanetto; Pollini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Adjaoudi, Ferro, Bertini; Castigliani; Tare, Crespi.

