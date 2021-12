LAZIO WOMEN | Martin carica la squadra in vista dell’Hellas Verona: “Un solo pensiero, un solo obiettivo” – FOTO

La Lazio Women si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle ore 12:30 presso il Centro Sportivo di Formello. Le ragazze di Mister Catini vogliono rialzarsi dopo la brutta sconfitta subita con la Juventus, e proveranno a reagire già contro le gialloblu. L’attaccante della Lazio Adriana Martin, ha voluto dare la carica alla squadra con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, in cui scrive: “Ora un solo PENSIERO, un solo OBBIETTIVO: Sabato.” Queste le parole della calciatrice spagnola, volenterosa di ritrovare il successo in campionato.

Questo il post di Martin:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ADRIANA MARTIN (@10adrianamartin)

