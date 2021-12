LAZIO WOMEN | Ogonna Chukwudi è una nuova calciatrice biancoceleste: il comunicato della Società

Nuovo rinforzo per la Lazio Women di Massimiliano Catini, che si aggiudica le prestazioni sportive della calciatrice Ogonna Chukwudi. Si tratta di un attaccante di origine nigeriana naturalizzata svedese proveniente dal CFF Madrid, squadra della Primera División Femenina de España. La ragazza classe 1988, ha avuto esperienze anche con la Nazionale nigeriana, giocando due edizioni della Coppa del Mondo FIFA femminile, quella del 2007 e del 2011.

Di seguito il comunicato della Lazio

“È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Ogonna Chukwudi è stata scelta per rinforzare l’attacco di mister Massimiliano Catini.

L’attaccante nigeriana naturalizzata svedese arriva dal CFF Madrid della Primera División Femenina de España. Per lei anche una lunga esperienza con la Nazionale, ha giocato con la Nigeria nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2007 in Cina e Coppa del Mondo FIFA 2011 in Germania.”