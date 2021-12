Leggo | Lazio, il progetto Sarri va avanti a gonfie vele: Lotito lo ha scelto anche per il futuro

Il progetto Sarri va avanti a gonfie vele. Il presidente Claudio Lotito tira dritto per la sua strada e ha scelto l’attuale tecnico biancoceleste anche per il futuro. Non basterà dunque la deludente prestazione a Napoli a cambiare i piani del patron della Lazio che in questi giorni è in continuo contatto telefonico con l’allenatore. La sintonia tra i due è totale è presto verrà messo nero su bianco il rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione 2025.

Nel colloquio tra i due (sembra telefonico ma non è da escludere che Lotito abbia visto l’allenatore lontano da occhi indiscreti) si è parlato di futuro ma anche di presente e della pesante sconfitta rimediata a Napoli. Nessun alibi Sarri ha ribadito a Lotito gli stessi concetti del post gara con l’aggiunta però del mercato: a gennaio si aspetta un paio di innesti mirati poi a giugno completerà la quadra a sua immagine e somiglianza.

Le priorità restano un difensore centrale e un attaccante al posto di Muriqi che possa far rifiatare Immobile, occhio però al portiere questione che nelle ultime ore è diventata calda: senza rinnovo Strakosha è destinato a dire addio, mentre Reina è apparso in fase calante, resta in piedi la pista Kepa del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito già a gennaio.

Oggi infine Lotito potrebbe coronare il sogno della vita diventando senatore della Repubblica: l’aula di Palazzo Madama sarà chiamata al voto per confermare o ribaltare le decisioni prese dalla Giunta per la verifica delle elezioni che si è espressa in suo favore nella controversia sul collegio plurinominale Campania 2. Leggo\Enrico Sarzanini

