Serie A | L’Inter passa con lo Spezia, Mihajlovic fa lo sgambetto alla Roma

E’ in corso il turno infrasettimanale che vale per la 15esima giornata di Serie A. In attesa delle squadre che scenderanno in campo stasera, sono state giocate Bologna-Roma e Inter-Spezia. I nerazzurri hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Gagliardini (36’) e Lautaro su rigore (58’), la Roma invece è caduta a Bologna, con gli emiliani che si sono imposti per 1-0 con la rete di Svanberg al 35’. Adesso si giocherà per il primo posto, con Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli.

