SOCIAL | Luka Romero dopo la sconfitta con la Primavera: “Un peccato l’eliminazione in Coppa” – FOTO

Questa mattina la Lazio Primavera ha perso a Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Juventus per 1-0: la sfida è stata decisa al 15′ da una rete di Cerri. Attraverso il proprio profilo Instagram, Luka Romero ha espresso la sua delusione per la sconfitta: “Un peccato l’eliminazione oggi in Coppa. Bisogna continuare“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Romero (@lukaromero10)

