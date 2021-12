CdS | Lazio, Immobile e Pedro pensateci voi

La Lazio deve rialzare la testa dopo la trasferta del Maradona e questa sera in casa i biancoclesti dovranno fare bene contro l’Udinese. A mister Sarri serve una vittoria e, come riporta il Corriere dello Sport, può contare su Immobile e Pedro in primis: Ciro ha segnato 9 reti contro i friulani in 12 incontri, lo spagnolo è andato a segno contro di loro nei due precedenti in maglia giallorossa. Il rilancio della Lazio passa anche dalle magie dei due giocatori, fin qui imprescindibili per il gioco del tecnico.

