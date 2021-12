CdS | Lazio-Udinese, un brutto dato: venduti solo 5800 biglietti

La Lazio deve tornare a vincere e vuole farlo tra le mura amiche dell’Olimpico, anche se la cornice non sarà quella delle grandi occasioni. Come infatti evidenzia il Corriere dello Sport, sono stati venduti soltanto 5800 biglietti per la sfida di stasera contro l’Udinese. Tale dato, aggiornato a ieri, se dovesse essere confermato in giornata rappresenterebbe uno dei peggiori al botteghino, in campionato, degli ultimi vent’anni per i biancocelesti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: