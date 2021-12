GIUDICE SPORTIVO | Stangata per Spalletti: salta le prossime due giornate. Multato Zaniolo

Il Giudice Sportivo ha espresso la propria sentenza in merito agli incontro di Serie A che si sono conclusi ieri. Stangata per Luciano Spalletti che salterà le prossime giornate “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un assistente; recidivo“. Il tecnico del Napoli, non siederà dunque in panchina per gli incontro contro Atalanta ed Empoli. In casa della Roma invece, si fermeranno per una giornata sia Abraham che Karsdorp per diffida, saltando dunque la prossima contro l’Inter, mentre Zaniolo è stato ammonito con diffida e 2 mila euro di ammenda “per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria”.

