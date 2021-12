Lazio-Udinese, Arslan: “Una partita che sarà ricordata. La Lazio ha una grande squadra e un grande allenatore”

Al termine della partita terminata 4-4 tra Lazio e Udinese Arslan è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Una grande partita di tutti, anche la Lazio ha giocato forte, così come noi. Il 4-4 è una partita che in questo campionato nessuno dimenticherà. Anche perché abbiamo segnato all’ultimo. La Lazio ha una grande squadra con un grande mister. Un punto molto importante anche per lo spirito di squadra”.

