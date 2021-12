Lazio-Udinese, è online il match program della partita

Come di consueto durante la giornata della gara di campionato, la Lazio tramite i propri canali social ha rilasciato il Match Program della partita.

In questo program è presente un’intervista esclusiva a Toma Basic, le statistiche e i precedenti del match e per finire le parole di Valerio Bertotto ex difensore dell’Udinese dal 1993 al 2006

