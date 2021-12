Lazio-Udinese, Gotti nel pre-partita: “Sarri? Una persona che amo”

A breve andrà in scena all’Olimpico la sfida tra Lazio-Udinese, ultimo posticipo della 15esima giornata di Serie A Tim. Luca Gotti si è fermato ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sarri? Lo conosciamo tutti come allenatore. È una persona che o ami o odi, io la amo. Da lui ho ripreso l’impegno, la cura del dettaglio e la scansione del lavoro. È stimolante. Situazione Udinese?Quando non vinci e il campo non rispecchia le aspettative, la situazione diventa difficile.”

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: