Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali

Dopo la batosta di Napoli, la Lazio deve reagire e per farlo questa sera ha una ghiotta opportunità, affronta un Udinese in difficoltà e falcidiato dalle assenze. Inoltre la Lazio gioca in casa, anche se l’Olimpico ha fatto registrare un record, in negativo, per le presenze, solo 6.000,ma è qui che la Lazio gioca il suo miglior calcio, e dove subisce meno rispetto alle trasferte.

Sarri aveva qualche dubbio di formazione, sopratutto dopo la botta rimediata al Maradona da Pedro e le prestazioni deludenti di Felipe Anderson. Dietro, al posto dello squalificato Luiz Felipe giocherà Patric e a destra ci sarà Lazzari, con Marusic dalla panchina. Davanti Immobile guida l’attacco.

Gotti invece si affida ai suoi uomini migliori al netto delle assenze e del periodo negativo che la squadra sta attraversando. Partita questa che può essere uno spartiacque per la stagione.

Le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Vavro, Zaccagni, Radu, Moro, Marusic, Basic, Muriqi. All.: Sarri. Udinese (4-4-2): Silvestri; Perez, Becao, Samir, Udogie; Molina, Walace, Jajalo, Deulofeu; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Makengo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All. Gotti

