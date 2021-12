Lazio-Udinese, Pedro: “E’ una partita molto importante per noi”

Nel pre gara di Lazio Udinese è intervenuto ai canali ufficiali della squadra Pedro, che ha commentato il momento della squadra e della partita di stasera.

Queste le sue parole:

È una partita molto importante per noi. Dobbiamo fare una buona gara se vogliamo vincere. L’Udinese è una buona squadra, sarà dura ma noi vogliamo i tre punti soprattutto perché giochiamo in casa. Contro il Napoli non abbiamo avuto molto tempo per prepararla, ma non è una scusa. Adesso abbiamo avuto più tempo ed è sicuramente meglio allenarsi con più giorni a disposizione. Lo scorso anno ho fatto due gol contro l’Udinese e sicuramente anche oggi voglio segnare, ma conta la vittoria e i tre punti”.

Aggiornamento:

Pedro è intervenuto anche ai microfoni di Dazn. Aggiungendo:

“Dobbiamo continuare su questa linea e capire l’idea del mister. Dobbiamo lavorare tutti uniti. Gotti? Persona speciale, ultima volta che ho giocato qua ho fatto gol e lo abbiamo commentato insieme. Mi aspetto oggi sia una buona partita.”

