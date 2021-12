L’ex Lazio Di Vaio esulta per la vittoria del suo Bologna con la Roma: “E mi sono trattenuto…” – FOTO

Il Bologna degli ex Lazio batte la Roma in campionato per 1-0. Decisivo il gol di Svanberg a regalare una gioia ai du ex biancocelesti Mihajlovic e Marco Di Vaio. Quest’ultimo, oggi responsabile dello socuting della Società emiliana, ha voluto festeggiare sui social il successo della sua squadra contro i giallorossi di Mourinho: “E mi sono pure trattenuto… Forza Bologna sempre!”, queste le sue parole per esprimere la propria esultanza dopo il gol partita.

Questo il post di Di Vaio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco (@divaio9)

