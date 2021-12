Stadio vuoto, la rabbia dei tifosi: “Biglietti troppo cari”

Oggi la Lazio affronta l’Udinese in casa in un’Olimpico per pochi intimi, solo 6.000 biglietti venduti e record in negativo per la società. Ma analizzando i dati di questa stagione, possiamo notare come la spinta dell’Olimpico è spesso mancata, derby Inter e Juve a parte, nelle altre gare casalinghe la Lazio non è riuscita a riempire i vari settori della struttura romana.

Nella prima partita casalinga, quella della riapertura dopo il covid, la Lazio che affrontava lo Spezia, ha fatto registrare 22.000 persone, troppo poche se messe a confronto con la partita di cartello contro la Juventus, dove gli spettatori furono 45.000.

La media stagionale della Lazio è del 29%, considerata troppo bassa da molti addetti ai lavori. I tifosi però sanno benissimo che tutto ciò dipende dal caro prezzo dei biglietti che la società continua a proporre. Ciò che ha fatto arrabbiare molto i tifosi in queste ultime ore, sono i prezzi per la partita di Giovedì prossimo contro i turchi del Galatasaray. Partita importante per il proseguo della stagione, con una vittoria infatti la Lazio sarebbe qualificata alla fase finale andando direttamente agli ottavi. Una partita dunque che vale molto, e che Sarri e i suoi giocheranno, ancora una volta con pochi tifosi sugli spalti.

“Non avete capito niente”, “Con questi prezzi meritate lo stadio vuoto” sono alcuni dei commenti dei tifosi sui social, che dopo la non riapertura della campagna abbonamenti, si aspettavano un trattamento diverso. Chi si aspettava un trattamento diverso sono sicuramente i tifosi sempre presenti, che finora hanno speso quasi quanto l’abbonamento degli anni passati.

Insomma la rabbia tra i tifosi è tanta, ma chissà se l’amore per la squadra possa mettere tutto a tacere…

Dati di stadiapostcards.com

