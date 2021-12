Calciomercato Lazio, al Verona piace un centrocampista della Lazio per gennaio: ecco di chi si tratta | FOTO

Si avvicina la sosta del campionato per le festività Natalizie e, alla ripresa, prenderà il via anche la finestra di calciomercato invernale. Diverse squadre sono alla ricerca di rinforzi per puntellare la propria rosa. tra queste c’è anche l’Hellas Verona, alla ricerca di un centrocampista per gennaio. Come riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club gialloblù avrebbe messo gli occhi su Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista della Lazio. Al Verona piace il classe 1992, con il Presidente Maurizio Setti pronto a fare una richiesta al club biancoceleste di prestito.

Il #Verona cerca un centrocampista per gennaio: piace Jean-Daniel #AkpaAkpro della #Lazio. Il club di Setti pronto a chiederlo in prestito. #calciomercato https://t.co/OaKJj5Q5MU — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 3, 2021

