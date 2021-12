CdS | Correa: “Inzaghi perfetto per l’Inter. A Roma sono stato bene, ma Milano…” – FOTO

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex giocatore della Lazio, ora in forza all’Inter, Joaquin Correa, ha ricordato, tra gli argomenti, anche la sua parentesi in biancoceleste, intervenendo anche su Simone Inzaghi, ex tecnico dei capitolini che ha ritrovato a Milano. Queste le sue dichiarazioni:

“Quella di Inzaghi è stata una spinta importantissima per venire all’Inter. Avevo altre soluzioni ma ho fortemente voluto lavorare di nuovo con lui. È un grande allenatore, uno che ti fa stare bene. Alla Lazio ha ottenuto ottimi risultati e ha costruito un gruppo molto unito nel quale tutto sapevano ciò che potevano dare. È un tecnico ambizioso, perfetto per l’Inter. Si fida tanto sei giocatori e gestisce le partite alla perfezione. Quello che prepara e ci dice in settimana si verifica in campo. Sono stato benissimo a Roma e tutti mi hanno trattato alla grande, ma anche Milano è un posto bellissimo e quella interista è una piazza super. Mi spinge a dare ancora di più. In passato potevo saltare qualche tappa e andare subito in un top club, ma ho sempre preferito giocare. Per crescere e migliorare. Credo che l’Inter sia arrivata al momento giusto nella mia carriera”.

