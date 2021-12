FORMELLO | Lazio subito a lavoro, c’è la Sampdoria nel mirino. Scarico per i titolari contro l’Udinese

E’ tornata subito al lavoro la Lazio, il momento non è dei migliori, ma bisogna ripartire. I biancocelesti sono reduci da tre gare senza vittorie, raccogliendo solamente un punto, quello di ieri contro l’Udinese, e due sconfitte contro la Juventus e il Napoli. Questa mattina i calciatori biancocelesti si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per la consueta seduta di ripresa post gara, per preparare la trasferta di domenica in quel di Genova. Alle ore 18:00 la squadra di Sarri affronterà la Sampdoria, reduce dalla sconfitta per 3-1 in casa della Fiorentina.

La seduta mattutina ha preso il via con la solita attivazione e torello, per poi concludersi con una partitella a campo ridotto finale. Oltre ai titolari della sfida contro l’Udinese che hanno svolto una seduta di scarico, era assente anche Luka Romero, mentre hanno lavorato sul campo i subentrati a gara in corso e chi è rimasto fuori.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: