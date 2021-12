Galatasaray, un calciatore è risultato positivo al Covid-19: sarà out in Europa League contro la Lazio

Tra meno di una settimana, la Lazio si giocherà il primo posto del girone di Europa League nell’ultima giornata della fase a gironi. Allo Stadio Olimpico, giovedì 9 dicembre, arriverà il Galatasaray, capolista del Gruppo E con tre punti in più dei biancocelesti. Alla squadra di Sarri, per sorpassare i giallorossi e passare come primi, servirà vincere, con qualsiasi risultato, lo scontro diretto di giovedì. In vista della gara in programma alle ore 21:00, l’allenatore del Galatasaray, Fatih Terim, dovrà fare a meno di un suo calciatore a causa del Covid-19: attraverso il proprio sito ufficiale, il club turco ha annunciato la positività al Coronavirus di un suo giocatore. Di seguito il comunicato ufficiale: “I test Covid-19 PCR eseguiti oggi per i giocatori della squadra di Galatasaray Football, il nostro staff tecnico, i nostri dipendenti in termini di prestazioni, salute, personale amministrativo e di supporto, sono stati conclusi e il risultato del test di uno dei nostri giocatori è stato positivo. Il protocollo di trattamento e il processo di quarantena del nostro giocatore è stato avviato”.

