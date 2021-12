Giudice sportivo, una giornata a Patric, ammenda per Immobile

Dopo il termine della 15° giornata di campionato tra Lazio e Udinese il clima non era disteso, anzi, dopo il gol di Arslam è partita una rissa vicino la panchina biancoceleste. L’arbitro ha espulso in quell’occasione Walace per condotta antisportiva.

Nel comunicato del giudice sportivo si leggono altri dettagli riguardanti la partita di ieri. Patric è stato espulso per una giornata effettiva per doppia ammonizione per condotta antisportiva nei confronti di un avversario.

Nel testo si legge poi di un ammenda con sanzione di 1.500 euro per il capitano della Lazio Ciro Immobile, sanzione aggravata perchè capitano della squadra.

