Lazio-Udinese, Reina risponde alle critiche: “Le accettiamo, ora dobbiamo essere uomini” | FOTO

Ci si aspettava una reazione ieri sera contro l’Udinese, dopo il brutto k.o. di domenica con il Napoli. Il carattere è uscito fuori solamente nella ripresa, dopo un primo tempo in totale confusione, con gli ospiti in vantaggio per 1-3. Nel secondo tempo i biancocelesti sono riusciti a rimontare il risultato sul 4-3, ma nel recupero è arrivato il gol beffa di Arslan che ha chiuso il match sul 4-4 ed ha scatenato le critiche nei confronti della squadra biancoceleste. Critiche a cui ha risposto Pepe Reina: il portiere biancoceleste, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto, accompagnata dal messaggio: “Dispiace per il momento, accetto le critiche e guardo avanti…Tutti lo facciamo, bisogna accettare le responsabilità ognuno di noi, essere UOMINI e lavorare ancora di più. Certamente non si molla, non l’ho mai fatto in vita mia ed ora che le cose non vanno non sarà diversamente, anzi, solo con il lavoro a testa bassa ed umiltà se ne viene fuori”.

