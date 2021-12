Pioli sta con Sarri: “Si gioca troppo, bisogna fare qualcosa”

Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara, l’attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli si è lamentato delle troppe gare ravvicinate, e del poco tempo di riposo. Pioli appoggia quindi in pieno le parole di Sarri.

L’allenatore della Lazio da tempo si lamenta del calendario troppo fitto e degli impegni troppo ravvicina, che non permettono ai calciatori di riprendersi fisicamente. Sarri poi si è definito un tecnico virtuale, alludendo al fatto che ormai si visionano solo video e non ci si allena più.

Pioli non cita Sarri, ma si accoda al suo pensiero, rispondendo ai giornalisti presenti cosi: “E’ difficile trovare un calendario diverso, ma è evidente che si gioca troppo. E la salute dei calciatori è a rischio. Quando si parla di turnover non è coretto. Per me non esiste il turnover perché ho tutti giocatori forti. Le rotazioni però vanno fatte per evitare problemi fisici. Non so come risolvere il problema, ma ogni partita ci sono degli infortuni e qualcosa andrebbe rivisto”

