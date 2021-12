Calciomercato Lazio, il Vicenza guarda in casa biancoceleste: chiesti due giocatori

La Lazio ha bisogno di ripartire dopo il momento no iniziato con la Juventus, proseguito poi con Napoli ed Udinese. Due brutte sconfitte ed un pareggio amarissimo che sanciscono il periodo di estrema difficoltà che la squadra di Sarri sta incontrando. Il nono posto in campionato, ne è la dimostrazione. Serve un cambio di marcia radicale, e parte della svolta può venire dal mercato. La Società ha già iniziato a muoversi sui profili in entrata, analizzando alcuni giocatori. Tuttavia, ci sono ancora profili in casa biancoceleste che andrebbero piazzati: una loro cessione faciliterebbe infatti ulteriori acquisti. Tra questi, ci sono Jordan Lukaku e Cristiano Lombardi che, secondo TMW, sarebbero stati messi nel mirino del Vicenza. Sono due profili che piacciono al nuovo Ds Federico Balzaretti, che avrebbe già avviato i contatti con la Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: