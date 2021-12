CdS | Candreva: “Lazio nel cuore. Immobile? Pericolo numero 1 e Anderson ha fatto bene a tornare”

Archiviato il turno settimanale, la Lazio domani se la vedrà in casa della Sampdoria con l’obiettivo di rialzare la testa. Nella gara delle 18.00 in campo ci sarò l’ex biancoceleste Antonio Candreva che, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha raccontato di aver passato quattro anni e mezzo bellissima nella Capitale e che la Lazio gli ha dato moltissimo: il club è rimasto nel suo cuore e continua a seguire la squadra. Per quanto riguarda il momento che vivono i biancocelesti, per l’ex laziale serve tempo visti i giocatori giovani e quelli abituati ad un altro calcio: secondo lui serve pazienza e tanto lavoro per formare una nuova identità. Parlando poi di Nazionale crede che sia folle discutere Immobile e che domani sarà proprio king Ciro il pericolo numero 1 per la sua Samp. Per finire sul suo ex compagno Felipe Anderson si dice contento del suo ritorno in Serie A: per lui ha fatto la scelta giusta tornando alla Lazio, è in gamba, deve credere di più nelle sue capacit; per il salto di qualità definitivo deve trovare soltanto maggiore continuità.

