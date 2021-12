DAZN, la Top11 della 15° giornata di Serie A: presente un giocatore della Lazio | FOTO

La quindicesima giornata del campionato di Serie A Tim è in archivio. Come di consueto, il profilo ufficiale Instagram di DAZN, apre i sondaggi per decretare la Top11 di giornata appena conclusa. Per la 15esima di Serie A, tra gli undici calciatori scelti, c’è un giocatore della Lazio: Francesco Acerbi, con il 70% dei voti .

Di seguito la Top11 completa di DAZN:

