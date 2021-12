FORMELLO – Tornano Luiz Felipe e Marusic in difesa, turno di riposo per Luis Alberto e rebus attacco

Con le scorie della beffa contro l’Udinese, la Lazio prepara la sfida contro la Sampdoria di domani pomeriggio a Marassi. Maurizio Sarri recupera dalla squalifica Luiz Felipe così come ritrova un Marusic in forma dopo il Covid. Saranno rilanciati entrambi nella difesa titolare composta da Hysaj sulla fascia destra, la coppia Luiz Felipe-Acerbi al centro e il montenegrino sulla corsia mancina. Fra i pali nessun avvicendamento in programma con la rinnovata fiducia a Pepe Reina. In mezzo al campo provavile turno di riposo per Luis Alberto con uno scalpitante Basic a prendere il posto dello spagnolo. Il croato si è comportato bene giovedì sera sia da esterno sinistro che da centrale mettendo in mostra anche buone doti balistiche come la punizione battuta per il momentaneo vantaggio del 4-3. A dettare i ritmi di gioco ancora Danilo Cataldi col reparto completato dall’insostituibile Milinkovic. Davanti è rebus su chi affiancherà Ciro Immobile. Pedro e Felipe Anderson si sono alternati sull’out di destra con Zaccagni sulla fascia opposta. L’ex Verona sembra essere in pole per una maglia anche per testarlo dal primo minuto visto che a gara in corso ha faticato contro l’Udinese. Fra lo spagnolo e il brasiliano è bagarre con l’ex West Ham al momento in vantaggio. Non è da escludere comunque che Sarri possa riproporre nuovamente il trio titolare anche se le tante partite ravvicinate la rendono una ipotesi poco probabile. L’unico assente sarà Patric, fermato dal giudice sportivo per un turno dopo l’espulsione contro i friuliani.

