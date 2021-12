GdS | Wilson: “Lazio è sbilanciata e senza Leiva non c’è filtro”. E sul portiere…

La Lazio fatica a trovare continuità e fatica inoltre nella fase difensiva. A parlare dei tanti gol incassati, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ci ha pensato il capitano Pino Wilson che spiega come per lui i biancocelesti siano troppo offensivi, con anche Lazzari e Hysaj pronti a spingere; inoltre sottolinea come senza Leiva non ci sia filtro a centrocampo, Cataldi lo reputa un buon centrocampista ma con caratteristiche diversa dal brasiliano, meno di copertura. Da Acerbi e Luiz Felipe, giocatori di qualità, si aspetta maggiore attenzione ed anche un aiuto significativo dal mercato per la squadra, visto per esempio che Patric non è un centrale ma si sta adattando per mancanza di alternative. Sulla questione legata al portiere, il libero della Lazio del primo scudetto non ha dubbi: evidenzia quanto sia un ruolo particolare e nessuno meglio di Sarri può sapere chi sta meglio psicologicamente tra Reina e Strakosha.

